Ristoranti: a Milano chiude il Fukurou di Yoshikazu Ninomiya

Notizia flash per quanto riguarda i ristoranti della Lombardia: a Milano inaspettatamente chiude il Fukurou di Yoshikazu Ninomiya. Uno dei più famosi ristoranti giapponesi del capoluogo lombardo dove bere il sakè e mangiare del vero cibo giapponese chiude i battenti. Il motivo? E’ presto detto: non è stato trovato un accordo per il rinnovo dell’uso dei locali.

Tramite un post comparso sulla pagina Facebook del ristorante nipponico, lo staff annuncia con grande rammarico della chiusura del ristorante Fukurou a causa di accordi mancati sull’utilizzo dei locali.

Per questo motivo il ristorante finirà l’attività con il servizio del 31 maggio: purtroppo nonostante tutti gli sforzi fatti, non sono riusciti a raggiungere un punto di intesa con i proprietari dei locali.

Lo staff si scusa poi per la notizia così improvvisa e inaspettata e avvisa che comunque, fino al 31 maggio, il servizio di take-away continuerà ad essere attivo.

Lo staff poi ringrazia tutti i clienti per l’affetto dimostrato nel corso degli anni e si mettono a disposizione per qualsiasi informazione. Ma non è detta l’ultima parola: nel post Yoshikazu Ninomiya si augura di continuare a vedere i clienti presso altre strutture in un futuro prossimo. Leggendo fra le righe, dunque, la speranza è che il Fukurou possa riaprire a breve da qualche altra parte. Non ci resta che attendere e vedere cosa accadrà.