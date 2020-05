Ristoranti: a Milano le sagome di Barbara D’Urso e Chiara Ferragni per mantenere le distanze

Da Milano arriva la svolta per i ristoranti. Non sapete come far mantenere le distanze ai tavoli? Semplice: usate le sagome di Barbara d’Urso e Chiara Ferragni. Ma non solo: sagome di svariati vip fra cui Brad Pitt, Leonardo Di Caprio, Rocco Siffredi o Spider-Man saranno sedute vicine a voi per indicarvi dove potete o non potete sedervi.

E’ l’idea che è venuta allo staff di Consorzio Stoppani a Milano: così come mostrato nelle foto di Andrea Cherchi, il team ha escogitato un sistema geniale. Le sagome sono frutto del lavoro di Laura Lussana, pittrice bergamasca nota come Maricoco.

Le sagome dei vip occupano le sedie che non possono essere utilizzate dai commensali in virtù del richiesto distanziamento sociale. In aggiunta, sono stati creati dei separatori artistici colorati e variopinti da usare al posto del plexiglass o di un tavolo vuoto.

Starà ai clienti scegliere se sedersi accanto a Brad Pitt, Rocco Siffredi, Maradona, Elvis Presley o anche Bob Marley. L’idea ricorda un po’ quella di alcuni ristoranti giapponesi che hanno posizionato dei teneri peluche sulle sedie che non possono essere utilizzate.

Diciamo che piuttosto che sedermi vicino al cartonato di Barbara D’Urso forse preferirei cambiare locale, mentre un Brad Pitt è sempre il benvenuto al tavolo. Anche un Leo a dire il vero.

Ecco qui tutte le foto delle sagome dei vip:

MILANO … VOGLIA DI RICOMINCIARERistorante CONSORZIO STOPPANI(foto andrea cherchi) L'idea è geniale davvero e ai… Gepostet von Semplicemente Milano di Andrea Cherchi am Donnerstag, 28. Mai 2020

[Crediti Foto | Andrea Cherchi]