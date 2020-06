Ristorante Il Centro a Priocca: addio alla fondatrice Rita

Priocca dà l’addio a Margherita Brignolo, detta Rita, che nel 1956 fondò il celebre ristorante Il Centro. Per tutti, infatti, era semplicemente “Rita del Centro”, un pilastro di quel ristorante che ancora oggi è gestito dalla sua famiglia. Era stata lei, oltre sessant’anni fa, a mettere in piedi Il Centro di Priocca, insieme a suo marito Pierin.

Da una semplice trattoria di paese, Il Centro divenne il rinomato ristorante che ancora oggi tutti conoscono, il posto per eccellenza dove mangiare il fritto misto alla piemontese.

Un ristorante a conduzione familiare, come tanti in Italia arrivati all’eccellenza.

A condurlo con Rita, da sempre, il figlio Enrico e della nuora Elide e i nipoti Gianpiero e Valentina. Dopo aver lasciato le redini del suo ristorante in mano alla nuova generazione, Rita non volle comunque mancare l’appuntamento quotidiano con il suo pubblico, e si occupò della gestione di un’enoteca posta di fronte al ristorante. Una donna di grande forza e spirito imprenditoriale, che evidentemente amava il suo lavoro. Per questo oggi tutta la comunità locale si stringe intorno alla famiglia di Margherita Brignolo, scomparsa questa mattina all’età di 94 anni, lasciando in eredità a tutto il paese il suo storico ristorante.

[Fonte: La Gazzetta d’Alba]