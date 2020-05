Ristoranti: Alessandro Borghese riapre il suo AB a Milano

Lo chef Alessandro Borghese riapre il suo “AB-Il lusso della semplicità” in Via Belisario a Milano. Da oggi i clienti potranno di nuovo assaporare le prelibatezze del cuoco che ha studiato in questo periodo nuovi piatti in linea con la stagionalità delle materie prime.

Borghese è stato tra i primi a proporre i cosiddetti voucher culinari, con la creazione delle originali AB CARD che permettono di regalare e regalarsi percorsi gastronomici nati dal suo estro creativo. Alle nuove AB card, disponibili anche in versione vegetariana, possono essere abbinate le AB card wine per un’esperienza di gusto a 360 gradi.

Lo chef istrionico è stato colpito anche lui dall’emergenza sanitaria (ha anticipato la cassa integrazione ai suoi dipendenti). Borghese – che gestisce un’attività che comprende attività di catering, agenzia di consulenza, pastificio, oltre al ristorante – nelle settimane precedenti aveva detto di aver perso quasi la metà degli introiti da quando è cominciata la crisi sanitaria.

Dal 25 maggio è approdato con la nuova stagione di Kitchen Sound su Sky Uno che già accoglie la programmazione dell’itinerante 4 ristoranti. In un momento come quello attuale, la trasmissione cerca di porre l’accento sulla valorizzazione della cultura gastronomica italiana.

[Fonte: Milano Notizie]