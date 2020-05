Alessandro Borghese Kitchen Sound: su Sky Uno dal 25 maggio arriva la nuova stagione

Siete pronti per la nuova stagione di Alessandro Borghese Kitchen Sound? L’appuntamento è per oggi, 25 maggio, su Sky Uno, canale 108 di Sky, su Now TV e sul canale 455 del Digitale Terrestre. La videoenciclopedia a suon di ricette e musica torna a farci compagnia con un Alessandro Borghese più lanciato che mai (praticamente lo chef sta monopolizzando Sky in questo periodo: fra 4 Ristoranti e Kitchen Sound gira e rigira finiamo sempre per imbatterci nel suo capello scompigliato quando facciamo zapping su Sky).

Tante le novità previste in questa sesta edizione. Fra gli ospiti segnaliamo la presenza dei Maestri Pasticceri Luigi Biasetto e Andrea Tortora: il primo proporrà i classici della tradizione, mentre il secondo i profumi dal forno. Ci saranno poi anche Davie Comaschi, chocolate designer, Renato Bosco, pizza-ricercatore e Enrico Schettino, esperto di cucina giapponese.

Ci saranno anche le inedite incursioni di Chef Boy, un nuovo personaggio (anche se non nuovo per chi bazzica il ristorante AB – Il lusso della semplicità) che altro non è che la versione cartoon di chef Borghese: durante ogni puntata proporrà al pubblico un bivio culinario inerente alla ricetta in corso.

Tante anche le tematiche che verranno indagate in questa nuova edizione: