Ristoranti all’aperto in montagna? Il video provocatorio dalla Valle Brembana

Dal 26 aprile i ristoranti potranno riaprire in zona gialla, ma solo all’aperto, sia per pranzo che per cena. Ma il prossimo decreto – che sarà firmato a giorni – non sembra effettivamente aver fatto i conti con le attività che operano nelle località di alta montagna, dove ancora le temperature sono molto basse e c’è pure la neve.

A sottolineare la situazione un video divertente e al tempo stesso provocatorio pubblicato da un ristorante della Valle Brembana (provincia di Bergamo), il Ristorante-Residence-Hotel K2 di Foppolo.

Quando hai un ristorante in montagna e il governo ti dice che puoi aprire, ma devi avere i tavoli all’aperto! 😂😂🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ Posted by K2 Residence Hotel & Restaurant, Foppolo on Monday, April 19, 2021

Nel filmato due avventori del locale, una giovane coppia in cerca di una sosta romantica, si trova a fare i conti con il gelo e il ghiaccio che ancora in questi giorni avvolge l’alta Valle Brembana.

E così coperte, pile e ghiaccio nel piatto sono solo alcuni degli elementi surreali e ironici che caratterizzano lo sketch, diventato in pochissimo tempo virale sui social.

