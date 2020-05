Ristoranti: arriva Kill-Bill, app anti contagio

Per aiutare i ristoranti a riaprire in sicurezza, arriva anche Kill-Bill, l’app anti contagio. L’applicazione, ideata dai viterbesi Francesco Ioppolo e Marco Pellegrini, si prefigge di lanciare un nuovo sistema di ordinazione volto a ridurre al minimo i contatti fra clienti, ristoratori e camerieri. Ma come funziona?

In pratica l’app ha un menu digitale: grazie a uno smartphone, si potrà ordinare tramite un QR Code messo sul tavolo. Il cameriere, a distanza, riceverà l’ordine sul proprio dispositivo e, se necessario, potrà comunicare con i clienti tramite un sistema di messaggistica presente appositamente sull’app. In questo modo i camerieri potranno gestire le comande senza correre per tutta la sala e senza venire a contatto con i clienti.

Così facendo, inoltre, si ridurrebbe l’uso di mascherine e guanti (sempre più introvabili, fra l’altro) e non bisognerebbe disinfettare i menu dopo ogni loro utilizzo. I commensali potranno ordinare dal tavolo, tramite il loro cellulare. Dovranno inserire i piatti scelti nel carrello dell’app e inviare la comanda. Il ristoratore, poi, la potrà processare tramite una stampante termica per passarla in cucina.

Una volta che l’ordine sarà pronto, il cliente verrà avvisato tramite apposita notifica e potrà andare a ritirare le portate da un vassoio posto su un apposito banco di servizio gestito dal cameriere.

Kill-Bill, però, avrà anche altre funzionalità: potrà analizzare i gusti dei clienti e suggerire piatti in base alle scelte effettuate. Non mancherà poi la sezione delle recensioni. Al momento i due creatori dell’app hanno deciso di offrirla gratuitamente in via sperimentale per tutta la durata delle misure restrittive. Qui di seguito vi mettiamo una galleri fotografica che spiega ancora più chiaramente come funziona: