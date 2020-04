Ristoranti: Bruno Barbieri stroncato su Tripadvisor, ma il Fourghetti è chiuso

I recensori di Tripadvisor non si fermano nemmeno davanti alle chiusure per il Coronavirus,e non perdono occasione di sparare a zero su ristoranti celebri, come il Fourghetti di Bruno Barbieri a Bologna. D’altronde, il tempo da passare sui social network in questo periodo non manca di certo e così, i temibili critici di Tripadvisor si devono inventare qualcosa, pur non potendo visitare di persona i locali da stroncare.

E così fa per esempio Giuseppina, che scrive, a proposito del ristorante di Bruno Barbieri: “non sono stata al ristorante che per i noti motivi è chiuso. Ma ho visitato il sito. Per favore, evitiamo grossolani errori di ortografia. Chiacchiere e chiacchierare. Le chiacchere sono dolci di carnevale. Grazie”. Presa e portata a casa la lezione di lingua italiana, lo staff del Fourghetti non ha tardato a rispondere.

“Grazie per la sua recensione”, ha scritto il responsabile del marketing del locale. “Siamo felici che durante e nonostante la pandemia lei abbia trovato un diversivo per passare la quarantena. Le auguriamo una buona giornata”. La recensione è stata poi tolta, non sappiamo se da Tripadvisor o dall’utente che l’ha scritta. In ogni caso state in guardia, ristoratori, da oggi i vostri siti web sono sotto osservazione, più dei vostri piatti.