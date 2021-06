Ristoranti: dal 21 Giugno ecco le nuove Regioni in zona bianca

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 21 Giugno. Le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana, Sicilia, la Provincia Autonoma di Bolzano passano in zona bianca. Ecco cosa cambierà per ristoranti e bar.

La novità più significativa per queste regioni è che non sarà previsto alcun limite per i commensali seduti ai tavoli all’aperto, mentre potranno sedersi al massimo sei persone ai tavoli al chiuso.

Inoltre sarà possibile andare a far visita ad amici e parenti, senza limiti nel numero di persone che si spostano (in zona gialla il limite è di quattro persone, oltre ai figli minorenni o persone con disabilità).

Per i territori in zona bianca decade il coprifuoco e ripartono sale bingo, casinò, fiere, congressi, parchi a tema, feste di nozze (con green pass per gli invitati) piscine al chiuso, stabilimenti termali e palazzetti dello sport al chiuso. Restano chiuse le discoteche per l’attività di ballo e restano l’obbligo della mascherina e del distanziamento sociale.