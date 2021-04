Ristoranti e bar aperti già dalla prossima settimana, la proposta di Attilio Fontana

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana si è detto favorevole alla riapertura di ristoranti e bar già a partire dalla prossima settimana.

“È arrivato il momento di programmare in tempi brevi un piano per le riaperture, seguendo il criterio della progressività e del buonsenso” ha detto Fontana a margine degli incontri con il Governo, che proprio in questi giorni sta provando a ipotizzare calendario e norme per le riaperture degli esercizi commerciali.

Fontana parla ““di riacquistare un po’ di libertà e soprattutto alle attività commerciali di programmare la ripresa del lavoro” e fa intravedere la possibilità, per bar e ristoranti, di “riattivare il servizio all’esterno” approfittando del bel tempo (e in effetti, come in tutto il mondo, il tema dei dehors dovrebbe essere sul tavolo probabilmente più di quanto non sia già), cosa che rappresenterebbe “un piccolo ma importante allentamento” alle restrizioni.

Nonostante l’arrivo probabile di misure più leggere, conseguenti al miglioramento dell’indice epidemiologico (la Lombardia ha oggi un RT pari allo 0,78), non è tuttavia il momento di abbassare la guardia, spiega però il governatore lombardo, e un allentamento delle restrizioni non deve essere vissuto dalla popolazione come un “liberi tutti” , ma come “ una grande opportunità da non sprecare”.

[Fonte: Agenzia Dire]