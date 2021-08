di Manuela 6 Agosto 2021

Secondo quanto rivelato da Coldiretti, saranno circa 11 milioni gli italiani che non potranno accedere a ristoranti e bar al chiuso in quanto sprovvisti di Green Pass.

Visto che oggi è entrato in vigore ufficialmente il Green Pass, ecco che Coldiretti ha realizzato un’analisi nella quale ha voluto sottolineare come saranno quasi 11 milioni gli italiani al di sopra dei 12 anni che non potranno mangiare nei ristoranti e bar al chiuso in quanto non in possesso del Green Pass. Ricordiamo che per avere il Green Pass è necessario avere fatto almeno un vaccino, essere guariti dalla Covid-19 nei sei mesi precedenti o avere un tampone negativo.

Secondo Coldiretti, tale misura avrà un impatto anche sui circa 360mila ristoranti, pizzerie, trattorie e agriturismi italiani: poco più della metà di questi ha spazi all’aperto. Se è vero che sono stati aumentati i coperti all’aperto grazie alle maggiori concessioni di uso degli spazi pubblici (per esempio a Padova sono stati prorogati i plateatici gratuiti fino a fine anno), è anche vero che le maggiori difficoltà le riscontreranno gli esercizi della ristorazione che si trovano nei centri urbani.

Qui, infatti, a volte è difficile trovare lo spazio per aumentare il plateatico, soprattutto nelle zone con strade molto strette o vicine a strade molto trafficate. Meglio dovrebbe andare agli agriturismi: solitamente hanno a disposizione maggiori spazi esterni che permetteranno loro di far mantenere correttamente le distanze fra i clienti.