Ristoranti Family Friendly, in arrivo la guida realizzata dal MOIGE

di Luca Venturino 23 Novembre 2021

Nasce la prima guida ai Ristoranti Family Friendly in Italia: si tratta di più di trecento locali sparsi sul territorio nazionali individuati grazie al lavoro del MOIGE (Movimento Italiano Genitori) e dall’Associazione “Dipartimento Solidarietà Emergenze – Federazione Italiana Cuochi”. Obiettivo del progetto è, chiaramente, di fornire uno strumento affidabile alle famiglie per conoscere i servizi di ristorazione più adatti alle loro esigenze.

Secondo le testimonianze raccolte dal MOIGE, infatti, molti genitori (e in particolar modo quelli facenti parte di nuclei famigliari più numerosi) percepiscono l’occasione del pasto fuori casa come un momento di crescente difficoltà, vuoi per la mancanza di attrezzature adeguate o per la penalizzazione sul lato economico. La guida, disponibile sia in formato cartaceo che online, si offre dunque come uno strumento di utilità al servizio delle famiglie italiane, e svolgerà anche un’azione di sensibilizzazione verso i ristoratori che saranno aiutati a progettare menu ad hoc; tanto che il Dipartimento e il MOIGE disporranno due vademecum: uno con le regole comuni, indirizzato ai ristoranti selezionati, e uno dedicato alle famiglie ricco di consigli pratici per poter scacciare il disagio e le difficoltà anche nei locali non propriamente attrezzati.

“La nostra guida di ristoranti Family Friendly, ha permesso di creare la prima rete in Italia di buona accoglienza per i genitori con figli piccoli”, ha dichiarato Antonio Affinita, Direttore Generale MOIGE. ““Desideriamo incoraggiare l’inclusione di tutte le famiglie con figli ed offrire a loro strumenti che li aiutino a scegliere realtà che offrono attenzioni e servizi alle famiglie. Crediamo importante per le famiglie vivere momenti conviviali ed esperienziali, in strutture attente alle loro esigenze”. Rocco Pozzulo, Presidente della Federazione Italiana Cuochi, ha invece voluto sottolineare l’importanza della “sana e corretta alimentazione”, che di fatto “va appresa fin da piccoli”. La stesura della guida, sempre secondo le parole di Pozzulo, andrà inoltre “a rafforzare un percorso di formazione del gusto e del benessere fisico fondamentale per le future generazioni.”