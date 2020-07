Ristoranti: il locale di Juan Mata in rosso, debiti per quasi 1 milione di sterline

Conto in rosso fino a quasi 1 milione di sterline per il ristorante di Juan Mata, appassionato di vino e gastronomia. Come scrive il The Sun, il calciatore spagnolo del Manchester United, infatti, avrebbe dei gravi problemi finanziari con il suo ristorante Tapeo & Wine, aperto nel 2016 nel centro di Manchester, a Deansgate.

Nonostante il locale – che viene gestito dal padre del calciatore, ma sovvenzionato da quest’ultimo- venga giudicato molto positivamente su Tripadvisor, ha enormi problemi economici. Insomma, la qualità in questo caso non sembra ever pagato. Anzi.

Sempre secondo il tabloid inglese The Sun, il Tapeo & Wine ha accumulato negli anni quasi 1 milione di sterline di debiti.

Per la precisione, il locale ha avuto un debito da 772 mila dollari nel 2018. I debiti nel 2017 arrivavano a 593 mila dollari.

E ora? Stando ad un rapporto commerciale “la società dipende dal supporto finanziario di JMM Rodriguez che ha indicato che non ritirerà questo supporto finanziario nel prossimo futuro. Su questa base, gli amministratori ritengono opportuno preparare il bilancio sulla base della continuità aziendale”.

Tradotto: Juan Mata dovrà mettere mano al portafogli e appianare i debiti se vorrà salvare il suo ristorante.