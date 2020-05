Ristoranti: il menu digitale gratuito pronto in 1 ora

Sono diversi i ristoranti che hanno lanciato in questo periodo il menu digitale, come LeggiMenu.it di cui vi avevamo già parlato: un servizio a cui hanno aderito 250 ristoranti in meno di 24 ore dal lancio della piattaforma. Ora, un’agenzia di comunicazione ne lancia un altro – ilmiomenuonline.com – dedicato a tutte le attività del settore food.

La piattaforma, completamente gratuita, prevede l’eliminazione del menù cartaceo, sospeso al momento a causa delle misure adottate dai protocolli di sicurezza nazionale e l’attivazione del menù digitale con un semplice QR Code.

“Siamo sicuri che questo servizio sarà un’opportunità d’aiuto per tutte le aziende del settore che vogliono digitalizzarsi il più possibile, rispettando sempre di più le restrizioni del momento, soprattutto per l’eliminazione del menù cartaceo.”, hanno dichiarato dalla società.

Aderire è semplicissimo, infatti, in soli 60 minuti qualsiasi attività potrà avere online il suo menu, e potrà personalizzarlo con il suo logo, colori e social link. A breve la versione anche in multilingua. In questo modo sarà possibile avere sul web tutti i piatti , le pizze, dolci, aperitivi, drink e tutto quello che un’attività ristorativa in genere propone nel suo locale.

[Fonte: Agenzia di stampa Ansa]