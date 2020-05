Ristoranti: menu digitale gratuito, è boom di richieste

Con il pensionamento – temporaneo – del “vecchio” menu cartaceo, i ristoranti dovranno adeguarsi velocemente per poter offrire ai propri clienti una versione digitale in linea con le misure di sicurezza anti covid-19.

Tra le varie soluzioni disponibili, interessante la proposta di Leggimenu.it che permette ai ristoratori di poter creare un loro menu digitale in maniera del tutto gratuita. Servizio a cui hanno aderito in 250 ristoranti in meno di 24 ore dal lancio della piattaforma.

Ma come funziona? Gli addetti ai lavori potranno caricare sulla piattaforma il proprio menu, mentre il cliente avrà la possibilità di visualizzare comodamente la carta del ristorante, bar o pizzeria dal proprio smartphone, senza quindi contatti diretti con camerieri o personale.

“Che tu abbia un ristorante, un bar o una pizzeria, con leggimenu.it – affermano gli ideatori – sarà possibile avere il proprio menu in versione web e i clienti potranno consultarlo facilmente con il cellulare mentre sono al tavolo. Per usufruire della web app basterà registrarsi sul sito, non ci sarà bisogno di scaricare alcuna applicazione: un menu digitalizzato è sicuro per tutti”.

