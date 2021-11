Ristoranti, in Belgio coprifuoco alle 23 per far fronte al Covid

Per tentare di ridurre i contagi da Covid-19 in Belgio è stato introdotto il coprifuoco alle ore 23 per i ristoranti.

di Luca Venturino 26 Novembre 2021

La pandemia continua a imperversare in Europa, tanto che il premier del Belgio Alexander De Croo ha definito la situazione “insostenibile” riferendosi all’impatto del Covid nel suo Paese, e ha parlato di un “momento difficile” introducendo nuove misure restrittive come il coprifuoco per i ristoranti.

Nuove norme che, purtroppo, stanno venendo adattate anche in altri paesi europei, come la Repubblica Ceca. Tra le misure di contenimento recentemente introdotte in Belgio figurano la chiusura totale delle discoteche, il divieto di organizzare e partecipare a feste private con l’eccezione delle occasioni come matrimoni o funerali, e il coprifuoco per ristoranti previsto per le ore 23.