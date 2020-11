Ristoranti, in Inghilterra è caccia alla coppia che scappa senza pagare

In Inghilterra è caccia alla coppia di “furbetti” del ristorante. I due si presentano ai ristoranti, consumano cibi e bevande costosi e poi scappano dal locale senza pagare il conto.

Decine i ristoranti e i pub britannici colpiti dalla coppia nell’area orientale dello stato negli ultimi 10 mesi. Il trucco è sempre lo stesso: quando c’è da pagare il conto, i due presentano una carta di credito che ogni volta viene rifiutata.

A quel punto i due – che evidentemente non hanno contanti con loro – danno ai ristoratori un indirizzo e un numero di telefono falsi con la promessa di tornare a pagare il giorno dopo, ma ovviamente i due non si sono più fatti vedere.

Il conto più salato “evitato”? Dopo aver soggiornato per due settimane in un hotel, i due hanno usato il solito trucchetto per non pagare 1.500 sterline.

Al momento sulle loro tracce la polizia di Norfolk e Suffolk che può contare anche sulle immagini delle telecamere di sorveglianza di alcuni locali.

FONTE: Fanpage.it