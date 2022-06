Ristoranti: in Italia nel 2020-21 vendite in crescita del 23% secondo i dati di TheFork

Secondo TheFork, in Italia le vendite dei ristoranti nel 2020-21 sono cresciute del 23% grazie all'allentarsi della restrizioni.

di Manuela 3 Giugno 2022

I dati rilevati da un’analisi di TheFork parlano chiaro: nel 2020-21 le vendite del settore dei ristoranti in Italia sono cresciute del 23% (62 miliardi di euro) grazie all’allentamento delle restrizioni imposte dalla pandemia.

Il report, realizzato insieme a Euromonitori, ha spiegato che che anche in Europa, in questo lasso di tempo, la crescita del settore è stata del 23% con vendite pari a 250 miliardi di euro nel 2021 e 6,4 milioni di persone impiegate in questo settore.

Lo studio ha anche sottolineato come l’industria della ristorazione sia una delle più grandi dell’economia europea: nel 2019 aveva un valore superiore a 326 miliardi con una crescita del 3% nel periodo 2016-2019. Idem dicasi in Italia: qui nel 2019 la ristorazione ha generato 78 miliardi di euro (crescita dello 0,7% dal 2016 al 2019).

Poi nel 2020 è arrivata la pandemia, con annesse restrizioni, limitazioni e lockdown, cosa che ha provocato una diminuzione del 38% del valore della ristorazione in Europa e del 36% in Italia.

Ma poi c’è stata la ripresa del 2020-21. In Europa i ristoranti a servizio completo continuano a essere i preferiti: nel 2021 hanno generato 97 miliardi di euro con valore del 39% (si parla di 326mila locali). In Italia, invece, il contributo è stato di 31 miliardi di euro nel 2021 (50% del valore) con più di 92.500 locali.

Curiosamente, però, nonostante la crescita del settore, ecco che ristoranti, bar e hotel continuano a sostenere di non riuscire a trovare dipendenti.