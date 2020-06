Ristoranti: in Svizzera 25 franchi di sconto ai clienti per far ripartire il settore

In Svizzera, e precisamente nel Canton Ticino, i clienti dei ristoranti avranno diritto a 25 franchi di sconto sulla loro consumazione: un modo intelligente e pratico per incentivare la ripartenza del settore.

L’iniziativa – rivolta ai Ticinesi – “Gusta il Ticino” fa parte del progetto più ampio “Vivi il tuo Ticino”, che propone scontistiche anche per chi sceglie di soggiornare qualche giorno negli hotel o nelle strutture alberghiere del territorio.

Dal 22 giugno al 30 settembre, dunque, nei ristoranti aderenti all’iniziativa ci sarà la possibilità per i Ticinesi di beneficiare di uno sconto di 25 franchi, su un conto di importo minimo di 40 franchi. Per ottenere lo sconto basterà compilare un form sul sito dedicato all’iniziativa et voilà, il buono sconto viene mandato via mail e si può utilizzare quando si vuole.

Tutti i residenti in Ticino possono farne richiesta, e utilizzare lo sconto in un qualsiasi esercizio (bar, ristorante, snack bar, osteria, pub e molto altro) che effettui servizio al tavolo. L’asporto, dunque, non è contemplato nella promozione: l’idea è che i residenti si siedano e riscoprano i locali del loro territorio, assaggiando magari prodotti tipici e contribuendo con le loro consumazioni alla ripartenza economica di un settore in grande difficoltà.

[Fonte: Il Corriere del Ticino]