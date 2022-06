Ristoranti, l’app che ti fa prenotare il tavolo con un giro nel metaverso

di Dissapore 1 Giugno 2022

Prenotare un tavolo nel metaverso, mangiare nel mondo reale. È la promessa, o meglio il servizio che la startup Tablz offre ai ristoranti e ai loro clienti. Anche se parlare di metaverso è eccessivo, dato che la dicitura corretta dovrebbe essere piuttosto realtà virtuale, a differenza di tante altre “invenzioni” questa va incontro a un bisogno effettivo delle persone: perché, infatti, tra le tante cose che si possono indicare già al momento della prenotazione (orario, allergie, bisogni speciali…) non c’è quella del tavolo? Si indica il numero di persone e stop, ma magari invece, compatibilmente con le esigenze del locale, c’è chi preferisce quel posto appartato vicino alla finestra e chi non ha problemi a occupare un tavolo in messo alla sala.

La società, con sede a San Francisco, ha creato una piattaforma di prenotazione dei tavoli che consente ai potenziali commensali di visitare virtualmente un ristorante e scegliere il proprio tavolo. L’esperienza non è dissimile dal muoversi in un videogioco come The Sims o visitare una casa con una procedura dettagliata 3D su Zillow.

Prenotare il posto come quando si va in aereo o in treno, ma in realtà è molto diverso, molto di più: essere in grado di passeggiare per il ristorante e scegliere un tavolo, vedere dove si trova su una planimetria 3D e guardarsi intorno dal tuo posto potenziale con una vista a 360 gradi; sarebbe la svolta delle prenotazioni.

La tecnologia di Tablz può essere collegata a siti di prenotazione esistenti come OpenTable e Rezy, il che la rende molto più interessante per i potenziali ristoratori che hanno trascorso anni a creare follower su quelle piattaforme. Inoltre, è più probabile che le stesse piattaforme abbracceranno la tecnologia piuttosto che vederla come un concorrente.

La tecnologia Tablz viene già utilizzata oggi in una manciata di ristoranti come Roka a San Francisco e Dog & Tiger Public House a Toronto, ma la sua strada è in discesa in tutto il mondo.