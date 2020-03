Ristoranti: le attività di Milano unite donano 100 mila euro a Croce Rossa e Anpas

Parlando del settore ristoranti, le attività di Milano unite (Unione dei Brand della Ristorazione Italiana) hanno raccolto e donato 100 mila euro a Croce Rossa e Anpas. Lo avevano promesso e lo hanno fatto: in una sola settimana, grazie alle oltre 100 imprese aderenti all’iniziativa benefica, sono stati donati 100.000 euro da devolvere alle due Associazioni di volontari che si stanno impegnando nell’emergenza Coronavirus.

Le due Associazioni, poi, hanno deciso di utilizzare le somme regalate per acquistare apparecchiature e materiali sanitari. La libera associazione dei Brand della Ristorazione Italiana ha un’origine molto recente: infatti è nata a Milano lo scorso 24 febbraio per dare supporto ai cittadini nel corso dell’emergenza Coronavirus, rimanendo sempre entro i limiti imposti dagli Enti competenti in materia di contenimento della diffusione del Covid-19.

Antonio Civita di Panino Giusto, Vincenzo Ferrieri di CioccolatiItaliani e Nanni Arbellini di Pizzium, promotori di questa iniziativa, hanno spiegato che la situazione rimane critica. Ma proprio per questo motivo hanno deciso, la settimana scorsa, di tenere la città “aperta e accesa” sfruttando i più di 1.000 locali dei ristoratori aderenti al progetto. Grazie ad esso hanno voluto esprimere a tutti un messaggio di solidarietà e unione.

Per fare ciò hanno anche realizzato il video #milanononsiferma, visto da più di 50 milioni di persone. Nonostante le difficoltà che anche i loro locali stanno attraversando, essendo vuoti e privi di turisti, hanno deciso di dare comunque una mano ai volontari che si stanno adoperando duramente per questa e altre emergenze. Ma questo sarà solo il primo passo: adesso stanno studiando nuove iniziative di comunicazione che dimostrino a tutto il mondo che Milano è una città unica e straordinariamente attraente, in cui trovare fra i suoi tesori anche cibo e accoglienza.

Questi sono tutti i Brand che hanno deciso di partecipare alla donazione (lista aggiornata al 3 marzo 2020):