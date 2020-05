Ristoranti: le regole anti Covid dell’istituto Superiore della Sanità

L’Istituto Superiore della Sanità mette a punto una serie di regole da seguire quando ci si reca al bar o al ristorante per minimizzare il rischio di trasmissione del Covid-19. “Al bar o al ristorante, in tempi di Covid-19, è bene seguire alcune regole prima di entrare nel locale, come pure una volta dentro”, scrive l’Iss.

Ci sono regole e consigli per tutti, sia per i ristoratori che per i clienti. Questi ultimi, prima di entrare dovranno:

laddove possibile, prenotare telefonicamente o tramite app nei locali con prodotti d’asporto, privilegiare l’ordinazione online o telefonica quando in attesa nel locale, mantenere il distanziamento dagli altri clienti quando non possibile, indossare la mascherine



Una volta dentro il locale, dovranno:

seguire le indicazioni per l’accesso e per i movimenti all’interno, limitando quest’ultimi il più possibile mantenere sempre il distanziamento rispettare i percorsi obbligati per raggiungere il tavolo o il punto dove consumare indossare sempre la mascherina, togliendola solo al momento di consumare utilizzare sempre gli spray o i gel sanificanti per le mani messi a disposizione se si utilizzano i servizi igienici lavarsi sempre accuratamente le mani dopo l’uso evitare l’uso promiscuo di stoviglie, posate e bottiglie nei locali con consumazione al banco o prodotti d’asporto, limitare la permanenza nel locale allo stretto necessario se possibile, evitare l’uso del contante.



Nel medesimo Rapporto vi sono regole e raccomandazioni anche per i gestori e gli esercenti. Tra le principali quelle di:

