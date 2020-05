Ristoranti: Luca Zaia autorizza il servizio mensa “presso esercizi chiusi al pubblico”

Il governatore della Regione Veneto Luca Zaia ha pubblicato una nuova ordinanza riguardo alla Fase 2, specificando meglio alcuni punti rimasti forse non troppo chiari: tra questi anche quello delle mense. Molti giornali locali infatti ieri avevano riportato la possibilità che gli esercizi pubblici potessero accordarsi con le aziende per effettuare, a porte chiuse, un servizio di mensa.

Significa poter organizzare, ad esempio, anche piccoli pranzi aziendali? La domanda ce l’eravamo posta anche noi, e aspettavamo di capire dopo l’annuncio di una nuova ordinanza più esplicativa su questa e altre questioni. Quel che leggiamo sull’ordinanza, alla voce “mensa per lavoratori” è comunque non dissimile da quello che ci aspettavamo: “é consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico.

Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni. Devono essere rispettati il distanziamento di almeno m. 1 e le norme igienico sanitarie. In caso di presenza di addetti di più imprese, deve essere garantito l’uso di sale separate tra addetti di imprese distinte. Tra un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiatura e sanificazione dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza permanenza di persone in attesa all’interno o all’esterno del locale. Il personale di sala deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile, entrata e uscita devono essere separate. L’esercente dà comunicazione preventiva del servizio al comune”.