Ristoranti: nel bresciano si festeggia la riapertura con il Delivery Food Festival

A Castel Mella, nel bresciano, hanno deciso di festeggiare la fine del lockdown e la riapertura dei ristoranti con un evento speciale, il Delivery Food Festival. L’evento, che coinvolgerà molti ristoranti del paese e della zona, avrà luogo in un lungo weekend, dal 28 al 31 maggio, ed è organizzato da chi, fino a poco tempo fa, si occupava del Festival del cibo di strada locale.

Non a caso, potranno cucinare per l’evento non solo i ristoranti di Castel Mella, ma anche alcuni food truck del territorio che sosteranno (senza accesso al pubblico) nel cortile dell’auditorium del Paese, messo a disposizione dal Comune per l’occasione.

Di necessità virtù, e ora il festival diventa a domicilio. Per quattro giorni si potrà prenotare da un’unica piattaforma il cibo che si vuole, e verrà consegnato ogni giorno con orario no-stop, dalle 10 alle 21. Non solo pranzi e cene, dunque, ma anche colazioni, merende, e cestini da pic nic.

Per chi abita in città, l’idea potrebbe sembrare quasi scontata, ma normalmente nei piccoli paesi non c’è il movimento di riders che può garantire un grande centro. Dunque, per un paio di giorni, Castel Mella si trasformerà in una piccola New York, con gli abitanti che potranno ricevere cibo a domicilio a ogni ora del giorno, da tutti i ristoranti della città.

[Brescia Today]