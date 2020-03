Ristoranti: secondo Donald Trump torneranno tutti dopo la crisi

Non c’è ragione di temere la crisi da Coronavirus, secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump: i ristoranti, quando sarà finito tutto questo, torneranno tutti. Parola di presidente e di imprenditore di successo.

“Potrebbe non essere lo stesso ristorante, potrebbe non essere la stessa proprietà, ma torneranno tutti”, ha detto infatti il miliardario a capo degli USA commentando le cupe proiezioni presentate dalla National Restaurant Association, che registra negli Stati Uniti, oltre al 3% dei ristoranti già falliti, un ulteriore 11% che prevede di chiudere definitivamente nel prossimo 30 giorni a causa dell’impatto economico del nuovo Coronavirus. “Conosco molto bene il business, capisco il settore della ristorazione, è un business molto delicato, non è facile”, ha commentato il presidente.

“Dico sempre nel settore della ristorazione che puoi servire treta ottimi pasti a una persona o una famiglia e loro ti adoreranno. Basta un solo brutto pasto, in trentunesimo, e non tornaeranno mai più. È un affare molto difficile”, ha detto il presidente Donald Trump. “Ma sono persone fantastiche quelle che gestiscono i ristoranti, e torneranno tutti in una forma dell’altra. Potrebbe essere un ristorante diverso. Ma sarà un grande affare per molte persone”.

Una previsione ottimistica per uno dei settori indubbiamente più colpiti dalla crisi economica immediatamente creata dall’esplosione della pandemia da Coronavirus.

[Fonte: Eater]