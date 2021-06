Ristoranti stellati USA: decade l’obbligo di indossare la giacca

Cambia il dress code nei ristoranti stellati in USA per adeguarsi all’era post-Covid: niente più obbligo di indossare la giacca. Il primo ad abbandonare il vecchio “protocollo” è stato il ristorante Le Bernardin, tre stelle Michelin nel centro di Manhattan.

Il locale parigino di New York, aperto nel 1986, serve solo alla clientela che indossa la giacca, ma dopo la riapertura, in seguito a mesi e mesi di lockdown, il dress code si è “allentato”.

Il motivo, come fanno sapere i titolari al Wall Street Journal, è di natura igienica. Sì, perché chi si presentava in maniche di camicia riceveva in prestito dallo staff del ristorante una giacca per il tempo della cena.

Ma con la pandemia in corso un sistema di questo tempo presentava troppe insidie e così La Bernardin ha deciso di abbandonare questa regola, e come il ristorante francese anche altri stellati come il Galatoire a New Orleans e La Grenouille a Manhattan.

Fonte: ANSA