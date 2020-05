Ristoranti: un’azienda israeliana inventa la mascherina da usare a tavola

Come si fa a mangiare al ristorante con la mascherina? La soluzione l’ha trovata un’azienda israeliana, che ha pensato e inventato una mascherina per mangiare in sicurezza. Tra le regole che i ristoranti devono seguire per la riapertura, ovviamente, non c’è l’obbligo per i clienti di indossare la mascherina mentre sono al tavolo: impossibile, altrimenti, pensare di fare un pasto.

Però, in effetti, la mascherina è uno strumento importante per ridurre le occasioni di contagio. Quindi la Avtipus patents and invention, azienda di Tel Aviv, ha presentato una mascherina speciale, che può essere indossata anche mentre si mangia, costruita appositamente per venire incontro alle esigenze dei ristoratori e dei loro clienti.

La mascherina da ristorante è infatti è dotata di una prolunga che, con un meccanismo azionabile con una mano, fa sì che si apra una fessura, lasciando lo spazio per introdurre in bocca il cibo . Insomma, basta aprirla a ogni boccone per poter mangiare senza rinunciare alla sicurezza del dispositivo.

Così, si può mangiare tenendo addosso la mascherina, e aprendola all’occorrenza, anziché sfilarsela e rischiare di spargere in giro i propri droplets durante una cena al ristorante. Quello presentato a Tel Aviv era solo un prototipo, ma l’azienda fa sapere che ben presto inizierà la produzione e la distribuzione del dispositivo.

[Fonte: Internazionale]