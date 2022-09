Ristoranti virtuali, è boom su Deliveroo: +90% in un solo anno

di Luca Venturino 1 Settembre 2022

Deliveroo ha registrato, nel corso del secondo trimestre dell’anno in corso, una crescita del numero di ristoranti virtuali presenti sulla piattaforma del 90% su base annua. A oggi, secondo i dati elaborati dalla stessa azienda di delivery, sono più di duemila i brand virtuali attivi; sintomo di una tendenza sempre più marcata del settore della ristorazione a digitalizzarsi per intercettare nuove fette di mercato.

I “virtual brand” di questo tipo sono, in parole povere, uno strumento che permette ai ristoratori partner della piattaforma di affiancare all’offerta tradizionale un vero e proprio ristorante virtuale, disponibile solamente nello spazio digitale dell’app. In questo modo, pur utilizzando la cucina fisica (anche perché una bistecca a gusto pixel no grazie, ecco) il partner può offrire filosofie gastronomiche diverse o nuovi piatti concepiti su misura per il mercato online e tagliati sul profilo della domanda di una specifica area geografica. Dando un rapido sguardo allo Stivale, apprendiamo che la città con il maggior numero di questa tipologia di ristoranti è Trapani, seguita da Conegliano e Reggio Emilia; mentre il piatto più popolare è il poke, seguito poi dalle intramontabili patatine fritte, il burrito messicano, le insalate componibili e i gustosi anellini di cipolla.

“I virtual brand sono un esempio concreto di come Deliveroo sia capace di aiutare la ristorazione” ha commentato Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italy “mettendo i nostri partner nelle condizioni di innovare la propria offerta commerciale, raggiungere nuovi consumatori e aumentare il proprio fatturato“.