Ristorazione, Fipe organizza il primo Talent Day per coordinare domanda e offerta di lavoro

di Luca Venturino 15 Ottobre 2021

Fipe-Confcommercio presenterà il prossimo 19 ottobre il primo Talent Day, un appuntamento che si pone come obbiettivo la creazione di un vero e proprio network delle competenze per coordinare le offerte di domanda e lavoro in ambito della ristorazione. Si tratterà di una rete che metterà in contatto scuole alberghiere e della ristorazione, agenzie per la somministrazione, imprese e lavoratori al fine di creare legami professionali efficienti e duraturi.

L’iniziativa risponde al delicato momento storico che ha particolarmente acuito le difficoltà di questo settore nell’incontro professionalità specializzate e i locali che necessitano di manodopera qualificata, e propone un appuntamento dedicato tanto all’analisi dei problemi quanto alla condivisione delle soluzioni. Tra i partecipanti da segnalare la presenza del Sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, dell’Assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Lazio, Claudio Di Berardino e del Presidente di Fipe-Confcommercio, Lino Enrico Stoppani.

Proprio il Presidente Stoppani ha voluto sottolineare come la recente fuoriuscita di figure professionali da un settore messo in ginocchio dalla pandemia abbia ulteriormente indebolito le speranze di ripresa. “Dobbiamo incoraggiare l’evoluzione da una logica di stagionalità e passaparola ad una prospettiva di sviluppo delle competenze, miglioramento del servizio e potenziamento delle professionalità presenti sul mercato” ha dichiarato Stoppani, evidenziando poi non solo l’importanza di un rafforzamento dei sistemi di formazione tecnica e professionale, ma anche il dover trovare una soluzione per far incontrare in modo efficace e sostenibile domanda e offerta di lavoro.