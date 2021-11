Ristorazione, Fipe: “Recuperate perdite per oltre 6 miliardi, ma livelli pre-pandemia lontani”

di Marco Locatelli 19 Novembre 2021

Nel secondo trimestre 2021 – fa sapere FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi – l’indice del fatturato delle imprese della ristorazione cresce dell’82,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente che equivale ad un recupero di 6,4 miliardi di euro.

Una crescita importante che, tuttavia, va interpretata sapendo che il confronto viene fatto su un trimestre in cui le aziende sono state chiuse per 48 giorni consecutivi. L’incremento sarebbe stato ben più consistente se non ci fossero state le tante restrizioni che le aziende hanno ancora subito in aprile e maggio di quest’anno.

Ma i livelli pre-pandemia sono ancora lontani: il confronto con il 2019 – spiega Fipe – mostra che il fatturato del settore resta ancora inferiore del 34,4 % a quello del secondo trimestre 2019.

Sulla base dei risultati stimati per il terzo e quarto trimestre dell’anno corrente a fine anno la crescita complessiva dovrebbe attestarsi sul 16,6% per un valore di circa 10 miliardi di euro.