Ristorazione: il settore nel mondo vale 1,9 miliardi

di Marco Locatelli 29 Ottobre 2021

Il settore della ristorazione nel mondo ha raggiunto 1,921 miliardi di euro di valore nel 2020.

Numeri snocciolati dallo studio Deloitte Foodservice Market Monitor. Secondo gli analisti che hanno condotto la ricerca, il settore è stato trainato dall’espansione dell’area Apac (Asia Pacifica) che da sola rappresenta il 48% del totale, cresciuto di 3 punti percentuali rispetto al 2019.

Al crescere dell’area del Nord Europa, che passa al 24% dal 22% del 2019, si registra una contrazione dell’Europa, che scende dal 20% del mercato nel 2019 al 18% nel 2020.

Il format più diffuso è il Full Service Restaurant (ristorante con servizio al tavolo, di qualità) con il 46%, anche se è il modello che ha sofferto maggiormente della pandemia da Covid-19. La crescita della ristorazione è guidata (e non sorprende) dal comparto Quick Service Restaurant, ovvero fast food e delivery, che segnano un +2,6% nonostante la pandemia.

Lo studio evidenzia inoltre come certe abitudini, come il mangiare fuori casa, non andranno a perdersi nemmeno dopo la crisi sanitaria, sia in Italia che all’estero. Mentre il ritorno al ristorante avrà un ritmo più lento rispetto al 2019.