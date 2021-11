Ristorazione, in arrivo la certificazione professionale per i cuochi

La Federcuochi ha annunciato l'introduzione della certificazione per i cuochi, in modo da fissare le competenze e i criteri professionali.

di Luca Venturino 22 Novembre 2021

È in arrivo la certificazione per la categoria dei cuochi, in modo da fissare in maniera ufficiale le competenze e i criteri professionale per definire il profilo di chi lavora nelle cucine italiane e offrire all’intero settore della ristorazione (cliente compreso) la garanzia del rispetto di standard ottimali.

A dare l’annuncio della novità, che è riconosciuta dalla legge in quanto facente parte della normativa della Legge 4/2013 sulle professioni che non risultano regolamentate da ordini o altre tipologie di albi, è la Federcuochi. L’introduzione di linee guida comuni è, a tutti gli effetti, una delle necessità per avviare a livello europeo un percorso normativo che possa riconoscere a livello comunitario la figura del cuoco come professionista.

Rocco Pozzulo, presidente Federcuochi, ha commentato così l’iniziativa: “In questo periodo la Federazione Italiana Cuochi sta lavorando al fianco delle preposte Commissioni di Camera e Senato, certa che questa norma, per l’ottenimento della quale Federcuochi si è battuta per anni, offrirà anche agli stessi professionisti del settore l’opportunità di un riposizionamento competitivo sul mercato del lavoro”.