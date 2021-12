Ristorazione, sequestrate 15 tonnellate di alimenti in cinque regioni

di Luca Venturino 1 Dicembre 2021

Un’operazione dei Reparti Carabinieri per la Tutela Agroalimentare ha coinvolto numerose aziende che operano nel settore della ristorazione e nella filiera agroalimentare in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia in una serie di ispezioni culminate nel sequestro di oltre 15 tonnellate di alimenti.

Le attività di controllo svolte dagli agenti delle forze dell’ordine hanno riscontrato numerose violazioni delle normative igienico-sanitarie sull’etichettatura e presentazione dei prodotti, sulla rintracciabilità degli alimenti e tutela dei marchi tutelati Dop e Igp. Oltre al sequestro di diverse tonnellate di alimenti citato in precedenza, le operazioni di ispezione hanno portato anche a sanzioni amministrative per un totale complessivo di 41 mila euro e una denuncia per tentata frode in commercio aggravata.