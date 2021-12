Ristorazione, stop alla tassa sui tavolini fino ad aprile

Un nuovo aiuto per il settore della ristorazione: per i primi tre mesi del 2022 saranno sospesi i pagamenti della tassa sui tavolini.

di Luca Venturino 22 Dicembre 2021

Una nuova boccata di ossigeno per il settore della ristorazione, che più in assoluto ha pagato (e sta pagando) il prezzo della pandemia: grazie al raggiungimento dell’intesa tra maggioranza e governo circa uno degli emendamenti riformulati alla manovra di Bilancio, infatti, fino ad aprile 2022 non si dovrà pagare la tassa sui tavolini.

La misura, che consiste per l’appunto nell’azzeramento del primo trimestre del Cup (canone unico patrimoniale), riguarda anche i commercianti ambulanti ed è di fatto la prima di una serie di richieste avanzate dagli imprenditori del settori. Le associazioni di categoria, infatti, stanno mettendo pressione al Campidoglio per ottenere anche una proroga delle occupazioni di suolo pubblico (osp) fino a ottobre 2022, mentre scadrebbero il 31 dicembre 2021; e ancora maggior controlli sulle attività irregolari o abusive tramite l’istituzione di un Gruppo di coordinamento che si occupi di contrastare l’elusione e l’evasione fiscale.

La commissione commercio, a questi propositi, ha presentato una mozione all’Assemblea capitolina, al sindaco di Roma e agli assessori competenti affinché questi intercedano con il Governo. L’obiettivo è quello di fare in modo che le richieste sopra elencate vengano prese in considerazione ed eventualmente prorogate nella Legge di Bilancio 2022.