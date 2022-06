Ristorazione, tavolini e ombrelloni gratis fino a settembre: ecco la proroga del Parlamento

di Luca Venturino 2 Giugno 2022

Le agevolazioni relative all’occupazione del suolo pubblico con tavolini, sedie e ombrelloni di proprietà delle attività di ristorazione, inizialmente introdotte per tamponare i danni economici provocati dall’emergenza Covid, avrebbero dovuto scadere il 30 giugno. Dal Parlamento, tuttavia, ecco arrivare la decisione di prorogare il tutto fino al 30 settembre, coprendo l’intero periodo estivo e venendo di fatto incontro alle richieste delle categorie, delle associazioni di settore e anche di alcune forze politiche.

Nella fattispecie del Comune di Napoli, si segnala anche una novità inerente al canone unico patrimoniale per l’occupazione del suolo: il consiglio comunale ha infatti approvato una delibera che di fatto introduce modifiche e integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; oltre a proporre una modifica del Regolamento per la disciplina del canone di concessione relativo alle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. In questo contesto, l’Assessore al bilancio Pier Paolo Baretta ha chiesto di poter usare le settimane a venire per poter ragionare nel merito dei temi si cui sopra. Si tratta a tutti gli effetti di una materia importante per lo sviluppo del commercio e del turismo in città: messa in votazione, la delibera è stata approvata a maggioranza con due soli voti contrati e tre astenuti.