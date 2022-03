Rito del caffè patrimonio Unesco? La risposta arriva il 29 marzo

Il dossier "Il caffè espresso italiano tra cultura, rito, socialità e letteratura nelle comunità emblematiche da Venezia a Napoli" verrà esaminato dalla Commissione Nazionale Italiana Unesco domani per poi, in caso positivo, essere inviato a Parigi per cercare di ottenere l'iscrizione nel 2022.