Rivalta: negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio

La lista dei tanti negozi di alimentari, ristoranti e altre merci che consegnano a domicilio a Rivalta potete trovarla grazie a Confesercenti, che ha realizzato un lungo elenco completo di contatti. In questo momento, infatti, la spesa online è spesso complicata, con consegne molto lunghe e difficoltà a connettersi e a utilizzare il servizio correttamente. Dunque è davvero un servizio utile per i cittadini sapere quali sono le possibilità di ricevere direttamente a casa alimentari casalinghi e anche altri tipi di articoli. Inoltre, può essere certamente una buona idea, anziché fare lunghe code affollandoci nei supermercati delle grandi catene, sostenere con i nostri acquisti i piccoli e medi commercianti del territorio. Ecco dunque quali sono le realtà segnalate che potete contattare se avete bisogno di farvi consegnare generi alimentari e non solo:

Alimentari

Allevamento Moris – Ordini telefonici via Whatsapp al numero : 3703764078 (Sabrina) Nessun costo di consegna Consegne su TORINO E PROVINCIA

Antica Legumeria – Legumi – 3472766961

Azienda Agricola Chiocciole e Zafferano – Frutta e verdura – 3669772921

Cascina Mellano – 3515494224 – cascinamellanorivalta@gmail.com – FB: Cascina Mellano – CONSEGNE GRATUITE

Caseificio Quaranta – Caseificio – 3341228292

Frutta e Verdura – Ortofrutta – 3382409531

Il Minimarket del Gusto – Minimarket – 0119092010

Moris Caseificio – 3703764078

Bevande

Audisio Renata Vini – 0119047117 – 3393031621 – CONSEGNA A 5 EURO

Vinoteque – Enoteca – 3336479940

Panetterie, pasticcerie e panifici

Come una volta panetteria – 3334374702 – FB: COME UNA VOLTA STUZZICHERIA – CONSEGNE GRATUITE

Dal Fornaio – 0110269006

Panificio Zoppè – Panificio – 0119046350

Pasticceria Panetteria Da Renzo – Panetteria – Pasticceria – 3246885251

Pastificio Gastronomia dell’Arco – Pastificio – Gastronomia – 3487900200

SA Pasta & Company – Pasta fresca – 3314278728

Ristoranti

Creperie Allantè – Creperie – 0119587701

Evò Pizza Napoletana – Pizzeria a domicilio – 0115843028

Meat & Fish hamburgeria – Panini, hamburger – 3664233451

PizzaKuadra – Pizzeria – 3356844500

Pizzeria Il Peperoncino – Pizzeria – 3313893953

Ristorante Pizzeria 33 Giri – Pizzeria – 0119046457

Rivalta Inforna – Pizzeria – 3896060611

Squisy Pizzeria d’asporto – Pizzeria – 0119017147

Macellerie

Macelleria Gilberto – Carne – 0119090380

Macelleria vitelli e natura – Carne – 3664799749

Farmacie ed erboristerie

Farmacia Comunale – 3339302688

Farmacia San Vittore –3472379837

Parafarmacia Ortopedia dott. Palumbo – 3335791256 – salutestorerivalta@gmail.com – FB SALUTESTORERIVALTA – CONSEGNE GRATUITE

Pharmasop – 3490835259

Erboristeria del Centro – 3470158432

Oggettistica e servizi vari

Animal Mania – Alimenti per animali – 3492774418

Carmen L’attaccabottone – Merceria – 3482800959

Edicola Petr Pan – Edicola – 36/9932113

Ferramenta Aluffi – Ferramenta – 0119047585

Il Filo d’Erba – Fiori e Piante – 3339923692

Pasian Ottica & Gioielleria – Ottica e gioielleria – 3396971317

Via della Carta – edicola – 0119090202

Mecar – Riparazione e sanificazione auto – 0119003709