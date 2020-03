Rivoli: negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio

Ecco a voi la lista deinegozi di alimentari, ristoranti e altre merci che consegnano a domicilio a Rivoli: l’ha redatta per il pubblico Confesercenti, con un lungo elenco completo di contatti. In questo momento, è davvero un servizio utile per i cittadini sapere quali sono le possibilità di ricevere direttamente a casa alimentari casalinghi e anche altri tipi di articoli. Infatti, la spesa online è spesso complicata, con consegne molto lunghe e difficoltà a connettersi e a utilizzare il servizio correttamente. Inoltre, può essere certamente una buona idea, anziché fare lunghe code affollandoci nei supermercati delle grandi catene, sostenere con i nostri acquisti i piccoli e medi commercianti del territorio. Ecco dunque quali sono le realtà segnalate che potete contattare se avete bisogno di farvi consegnare generi alimentari e non solo:

Alimentari

Cioccolateria Vanity Ciok – 333-9103938 – info@vanityciok.it – consegna gratuita entro i 6 km – 5,00 € oltre i 5 km

La Frutteria di Gaido – Frutta, Verdura, Conserve – 011958 6513 – Consegna a domicilio a Rivoli e cintura

SAGLIETTI DAVIDE – Salumi e formaggi – 3285674664

TONTI PATRIZIA – Salumi e formaggi – 3382362614

PASSIONE PIZZA – GASTRONOMIA – 3288027817

101 CAFFE’ – CAFFE’ TORREFATTO – 0112483152v

BOTTEGA DELLE CIALDE – CAPSULE E CIALDE PER CAFFE’ – 0112636023 – 3920973705

CAFFETTERIA BOKA – PANETTERIA ALIMENTARI – 0110465175 – 3423260694

IDOC LOUNGE – COMMERCIO CAFFE’ IN GRANI E CIALDE – 0119538913 – 3318379624

NICOLAS FAILLACE – PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI – 3331384986

AZIENDA AGRICOLA COMBA FRANCO – Rivoli – PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI – 3484189316

ÉLITE – Creme spalmabili IGP, confetture, biscotteria, frutta secca, farine per torte di nocciola, succhi, frullati di frutta e confezioni regalo per Pasqua – 0119591666 – sms e whatsapp 3461451657 – https:// www.gustoelite.it/

Cialdeweb – Corso Francia 137 Cascine Vica – Rivoli – capsule cialde caffè – Tel punto vendita 0119595027 – Tel centralino 0119980622 – www.cialdeweb.it – ordini@cialdeweb.it – CONSEGNE RIVOLI E COMUNI LIMITROFI – CONSEGNA GRATUITA DA 30€

DREAM SHOP CIALDE E CAPSULE – TORREFAZIONE – 0119535027

SAMBIN CIALDE E CAPSULE – CAFFE’ – CAPSULE E CIALDE – 0119215161 – 3498486857

Bevande

Birrificio Gilac — 3284311454 – Vendita on-line su www.gilac.it/it/birre/ – Consegne a Torino e prima cintura entro 24 ore

ENOTECA DI SOMMA – ALIMENTARI – 0119536807

AZIENDA VITIVINICOLA PIERRO – Vini – 3701105057

CHIARROCCHI VENDITA ACQUA MINERALE – 0119587664 – 3341309921

GOODWINES STORIE DA BERE – Vini – 3247787948

Panetterie, pasticcerie e panifici

QUALITIAMO ALIMENTARI – PANETTERIA GASTRONOMIA – 0115368745 – solo whatsapp 3420305115

L’ANGOLO DEL PANE – PANETTERIA SALUMERIA – 3488014943

PANIFICIO FISCHETTI GAETANO – PANETTERIA – 3336240411

I FRUTTI DEL GRANO – Via Vernante, 1B – Rivoli – Panetteria – 3476754227

PASTICCERIA MOINE – 3478631167

Ristoranti

ALLANTE’ EXPRESS – PIZZERIA A DOMICILIO – 0119561055

GESTIONE SIRIO DI ZAPPITELLI EMILIO – RISTORANTE – PIZZERIA – 011-9534686 – 3339093032 (whatsapp)

NEW PIZZA BOOM – PIZZERIA – 0119593602 – 3494786632

Macellerie

Azienda Agricola Scaglia – CARNE – 0119573808 – Servizio gratuito attivo per: Alpignano, Beinasco, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pianezza, Rivalta di Torino, Rivoli, Rosta, Torino, Venaria Reale e Villarbasse

RF GUSTO PRELIBATO – Rivoli – MACELLERIA GASTRONOMIA – 0119538896 – WhatsApp 3381387805 – rfgustoprelibato@gmail.com

AZIENDA AGRICOLA RACCA – Macelleria – 3492265167

Farmacie ed erboristerie

FARMACIA MAESTRA – 0119586378 – 3248950102

FARMACIA REALE – 0119586811 – 3317278188

FARMACIA SAN PAOLO – 0119592242

L’ERBORISTERIA DI RIVOLI – 0119531788

Oggettistica e servizi vari

CRAPANZANO PAOLO – DETERSIVI ARTICOLI TOELETTE E IGIENE PERSONALE – 3289575054 – 3283263601

OTTICA RIVOLI – OTTICA E LENTI A CONTATTO – 0119535331 – 3498973835

STUDIO OTTICO MICROLENS – OTTICA E LENTI A CONTATTO – 0119531957 – 3404052334

SEaM s.r.l. – preparati, semilavorati ed accessori per gelaterie e pasticcerie – 0119591666 – sms e whatsapp 3461451657 – commerciale@gelatiseam.com – http://www.gelatiseam.com/

XIMENES OTTICA E LENTI CONTATTO – Rivoli – 3346754227

ZOO MARKET – Alimenti per animali – 0119561229