Robiola di Monte Invernizzi: richiamo per rischio microbiologico

Formaggio richiamato per la presenza di Escherichia Coli rilevata in un campione.

di Marco Locatelli 17 Settembre 2021

Sul sito ufficiale del Ministero della Salute richiamo per la robiola di monte Invernizzi per rischio microbiologico.

I lotto di produzione in questione è il 22/09/2021, prodotto dalla Invernizzi Daniele di Invernizzi Daniele e C. SNC di via IV Novembre n.2 a Cremeno (Lecco).

Il formaggio fresco – in confezione da 300/400 g – è in scadenza il 22/09/2021

Motivo del richiamo: presenza di Escherichia Coli STEC in un campione di robiola prelevato presso la sede operativa di Lissone in data 27/08/2021.