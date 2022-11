Roccasparvera avrà la sua birra, regalata dal birrificio Anima al Comune

Il birrificio Anima di Roccasparvera ha deciso di regalare la sua nuova birra lager al Comune. Beh, almeno per 100 anni.

di Manuela Chimera 8 Novembre 2022

Questa storia particolare arriva da Roccasparvera: il Comune in provincia di Cuneo avrà la sua personalissima birra. Il birrificio Anima, infatti, quello con sede in frazione Piano Quinti, ha deciso di regalare al paese la sua nuova lager, con annesso inedito marchio (il birrificio si occuperà di gestire il marchio e la produzione, ma la Birra Paese appartiene, di fatto, al comune di Roccasparvera). Questo per almeno 100 anni, dopo di che si vedrà.

Birra Paese, la nuova lager del comune di Roccasparvera

Alberto Degiovanni, storico titolare dell’azienda agricola che gestisce il birrificio Anima a Roccasparvera, ha deciso di realizzare una nuova ricetta, ma non solo: ha selezionato ingredienti e sapori, creando un vero e proprio marchio. Nasce così Birra Paese, lager che è stata donata proprio al comune di Roccasparvera. E non nel senso che il birrificio ha regalato al Comune una cassa della nuova birra: no, gli ha proprio donato il marchio.

Questo vuol dire che Birra Paese è di proprietà del Comune di Roccasparvera. O meglio: il marchio appartiene al Comune, ma il birrificio ne avrà comunque l’usufrutto per i prossimi 100 anni. Scaduti i 100 anni, la Bella Addormentata si risvegl… ah, no, scusate, quella era un’altra storia. Dicevamo: scaduti i 100 anni, sarà il Comune a valutare a chi affidare nuovamente la gestione del marchio. Beato chi è vivo, fortunato chi è morto, come direbbe mia nonna.

Scherzi a parte, si tratta di una collaborazione fra pubblico e privato che potrebbe fungere tranquillamente da modello anche per altre realtà per permettere un miglior sviluppo e valorizzazione del territorio.

Ok, lo sappiamo che quello che però tutti volete sapere è com’è la nuova birra. Beh, ci sono tre varietà:

Blu Apa : birra bionda APA 4,5%, bottiglia da 33 cl. È una birra fresca e dissetante, con dolci note di malto

: birra bionda APA 4,5%, bottiglia da 33 cl. È una birra fresca e dissetante, con dolci note di malto Verde Ipa : birra bionda IPA 5,2%, bottiglia da 33 cl. È una birra decisa, con note agrumate e un malto deciso

: birra bionda IPA 5,2%, bottiglia da 33 cl. È una birra decisa, con note agrumate e un malto deciso Rosso Amber Ipa: birra ambrata IPA 5,5%, bottiglia da 33 cl. Birra elegante, caratterizzata da una lieve tostatura dei malti e una luppolatura “smaliziata” (a proposito di luppolo: hai già letto il nuovo studio che sostiene che alcuni componenti del luppolo proteggono dall’Alzheimer?)

Per eventuali approfondimenti su cosa si intenda con Ipa, Apa e Stout trovate qui qualche ulteriore precisazione.

