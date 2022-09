Roger Federer, Barilla rende omaggio alla sua carriera con un video

di Luca Venturino 21 Settembre 2022

L’annuncio del ritiro di Roger Feder dal mondo del tennis giocato è stata una delle notizie più prorompenti degli ultimi giorni. Dopo aver vinto tutto ciò che c’era da vincere (e nella maggior parte dei casi anche diverse volte, a ripetizione), il campione svizzero ha deciso di appendere la proverbiale racchetta al chiodo all’età di 41 anni: com’era auspicabile, la fine della sua carriera da giocatore ha attirato commossi messaggi di ringraziamento e congratulazioni da amici, fan, personalità di spicco del mondo dello sport o dello spettacolo e perfino da avversari e rivali storici. Un messaggio in particolare, però, ha attirato la nostra attenzione; quello di uno degli sponsor più noti di King Roger: ci riferiamo, naturalmente, alla Barilla.

Nel farlo, il brand di pasta ha riunito una serie di volti noti raccogliendo i loro messaggi di commiato in un breve video poi pubblicato sul profilo Instagram del marchio. Il mondo del tennis e quello della gastronomia, dunque, si incrociano per qualche magica manciata di secondi in cui i personaggi del video scolano la pasta utilizzando una racchetta: spiccano gli interventi di Zizou, il bimbo che aveva pregato Federer di non ritirarsi per poterlo affrontare in futuro; della campionessa di sci Mikael Shiffrin; di Vittoria e Carola, le due giovani tenniste diventate virale per aver organizzato una partita sui tetti di Finale Ligure in piena pandemia.

Non manca, infine, Davide Oldani, che dopo aver scolato un pentolino di penne saluta così il campione svizzero: “Ciao Roger” dice il cuoco milanese “Tu ami il tennis, ma tutti noi amiamo te”.