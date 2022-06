Rolling Stones a Milano: dopo il concerto chiamano una pizzeria per ordinare una Sheperd’s Pie

di Luca Venturino 27 Giugno 2022

Chiamare una pizzeria per ordinare una pizza? È evidente che non siete rockstar. Dopo il loro più recente concerto a Milano, infatti, i Rolling Stones erano comprensibilmente affamati e hanno deciso di alzare la cornetta per contattare una delle tante pizzerie del capoluogo lombardo – il Ristorante Pizzeria al Ponte di Corsico, secondo quanto riportato dai colleghi de Il Fatto Quotidiano – per ordinare una Sheperd’s Pie. Tutto bellissimo e molto romantico, ma c’era un solo problema: non solo il piatto non era presente nel menu del locale (e ci mancherebbe), ma gli stessi cuochi non ne avevano mai preparata una.

Il prospetto di deludere Mick Jagger e compagnia bella, tuttavia, era così amaro che i cuochi hanno deciso di mettersi alla prova e sperimentare finché non sono riusciti a sfornare una Sheperd’s Pie presentabile. A questo punto non rimaneva che consegnarla alle cure del corriere, che di fatto si è involato verso San Siro dove i Rolling Stones attendevano affamati.

La Sheperd’s Pie, traducibile letteralmente in “sformato” o “torta del pastore”, è un pasticcio di carne d’agnello e verdure coperto con ciuffi di purè di patate: insomma, altro che spulciare il menu della pizzeria di turno per poi ordinare una margherita e una Coca media.