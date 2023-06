Roma: apre Elio, con la collaborazione della chef Sarah Cicolini

di Valentina Dirindin 13 Giugno 2023

Aprirà martedì 20 giugno Elio, il nuovo ristorante di The Hoxton di Roma dove il menu è realizzato con la collaborazione di Sarah Cicolini, Chef & Owner di SantoPalato e Avanvera. Sarà lei, insieme all’head chef Alessandro Stefoni, a guidare una cucina che si preannuncia “territoriale italiana mixata a idee moderne”. Preparazioni tradizionali, si intuisce, con qualche twist creativo sui classici, con alcuni dei piatti signature di Sarah Cicolini come i Supplì al telefono o la Panzanella con l’aggiunta di tonno, passando per i primi piatti ideati ad hoc per il menu di Elio come le Linguine con salsa di datterini e peperone giallo, alici marinate e peperoncino, fino ad arrivare ai dessert, come il Maritozzo con crema diplomatica.

La proposta



Come si addice a un ristorante d’hotel, la proposta di Elio spazierà dalla colazione alla cena e prevedrà anche l’internazionale appuntamento con il brunch nel fine settimana, pensato anche questo in chiave nostrana, con piatti che ad esempio includono un grande classico come la bruschetta con olio, aglio e pomodoro cuore di bue in formato extra large. C’è anche l’aperitivo, con una drink list firmata dall’Head Bartender Simone De Luca e dal suo team e ideata per valorizzare gli spirits italiani come limoncello, vermouth o liquore allo zafferano.