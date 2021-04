Cucina casereccia, ma format internazionale: a Roma nasce il primo all you can eat di cucina romana, si chiama Senza Fondo e applica una modalità di solito riservata ai locali etnici low cost. L’apertura è prevista per il 30 aprile, la location è super centrale, dietro piazza Navona. Sembra fatto apposta per gli eterni indecisi, quelli che non sanno mai cosa ordinare, o per i mega golosi – i pozzi senza fondo, appunto – che vogliono assaggiare tutto.

Gli ideatori sono Diana Russo e Luciano Rufino, già titolari del Navona Notte, che dopo dieci anni decidono di dare un nuovo corso alla loro vita di ristoratori con un progetto che avevano in testa da un po’ di tempo. “Volevamo celebrare la cucina romana in un format divertente, fatto di piatti veri, autentici e senza limite. E quale posto migliore di un All you can eat romano del Centro, a due passi da Piazza Navona?”. Senza Fondo si trova infatti in via Teatro della pace, al numero 44.

Nel menu i grandi classici dei primi romani come la carbonara, la gricia e l’amatriciana, ma anche la cucina di nonna con la trippa alla romana, i saltimbocca, le polpette con sugo e il pollo con i peperoni. Tra i contorni la cicoria ripassata e ogni settimana tante verdure di stagione. Non mancano neppure la pizza, bassa e scrocchiarella, e i fritti, espressi e sempre freschi.

“Molte ricette sono di nonna e zia” dice Diana Russo “perchè la nostra idea era proprio quella di portare la cucina di casa, la cucina della domenica. Qui da noi i fornelli sono accesi dalla mattina presto, si cucina, il sugo bolle lentamente”. Tra i fornitori le eccellenze dei Castelli Romani con il guanciale, il vino, le carni selezionate, e i prodotti del territorio ricercati settimanalmente dai gestori.

All you can eat, ma a quanto? I prezzi sono €19,50 a pranzo e €25,50 dopo le 18, la domenica e i festivi.