Roma: apre l’american bar Pompa Malatesta di White Trash, dj di Coez e YouTuber di Banana burger

di Manuela 21 Ottobre 2022

A Roma arriva un nuovo american bar: si chiama Pompa Malatesta ed è stato costruito all’interno di un ex distributore di benzina da White Trash, il dj di Coez e YouTuber del programma di junk food Banana burger.

In quello che era un vecchio distributore della IP allo sfascio, ecco che White Trash ha allestito un vero e proprio american bar. Lo trovate a Roma est, fra la Casilina e la Prenestina. Il locale è stato aperto da White Trash (le puntate di Banan burger dovrebbero ricominciare nel 2023) e da Gian Marco Saolini, suo amico che vanta all’attivo già tre locali a Centocelle.

White Trash aka Banana aka Giuseppe Di Nola all’anagrafe e Gian Marco spiegano che è stata dura arrivare fino a qui, soprattutto per via del fatto che il posto era ridotto veramente male. Tuttavia alla fine ce l’hanno fatta. Il luogo in cui sorgeva questo distributore di benzina, infatti, era abbandonato e in preda al degrado. Questo almeno fino al momento della riqualificazione.

Adesso in via Antonio Tempesta è possibile trovare questo locale dove consumare dello street food di qualità a base di burger, cocktail e birra artigianale. All’esterno una grossa insegna rosso fluo segnala la posizione dell’american bar, mentre all’interno, organizzato in un lungo parallelepipedo con vetrate trasparenti gialle e blu, ci si affaccia su un cortile arredato con salottini di legno di recupero, realizzati con vecchi pancali.

Pompa Malatesta sarà aperta dal martedì alla domenica, dalle ore 18 alle ore 22. Pe quanto riguarda il menu, oltre ai burger in stile USA, troverete anche i Bao buns, panini cinesi cotti al vapore e ripieni di chili e maiale. Ci sono poi, in alternativa, i Club sandwich con pancetta, lattuga e pomodoro, mentre non mancano i Mini burger veg friendly.