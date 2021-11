Roma, birra al Colosseo: due turisti vengono fermati dai Carabinieri

di Luca Venturino 19 Novembre 2021

Evidentemente speravano di potersi godere una lotta tra gladiatori mentre il crepuscolo scendeva su Roma ma, delusi dall’arena vuota, i due (avventurosi) turisti hanno deciso di farsi una bella birra seduti in una delle grandi arcate del Colosseo, dove si può ammirare la Città Eterna. Purtroppo per loro, i passanti li hanno notati e segnalati alle forze dell’ordine che sono prontamente intervenute.

È la storia di due turisti americani che hanno avuto la meravigliosa idea di scavalcare le transenne che circondano il Colosseo e di intrufolarsi all’interno. E ci erano pure riusciti, tanto che quando sono poi stati raggiunti dai Carabinieri se ne stavano già a passeggio per Via dei Fori Imperiali, con la birretta in corpo. Una volta confrontati dagli agenti, tuttavia, hanno dovuto pagare il biglietto con gli interessi: entrambi sono infatti stati multati per 800€.