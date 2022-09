Roma, camion frigo trasportava latticini e surgelati al caldo: sequestrati 320 kg di alimenti

di Luca Venturino 21 Settembre 2022

A fare insospettire gli agenti pare siano state le evidenti condizioni di sovraccarico, ma quello che a quanto pare avrebbe dovuto essere un semplice controllo di routine ha portato a scoprire diverse centinaia di chili di prodotti alimentari non sicuri per il consumo. La Polizia Stradale di Latina ha infatti fermato un camion frigo che percorreva la Pontina verso Roma: come accennato, i militari sono stati immediatamente colpiti dallo stato del veicolo, che viaggiava con il parabrezza anteriore spaccato in più punti e in evidente stato di sovraccarico. Come hanno velocemente potuto constatare, il camion trasportava al suo interno una gran quantità di latticini (mascarpone, crema dessert, latte fresco, yogurt e via dicendo), ostriche, carne congelata, ortaggi freschi, formaggi e salumi stagionati e molto altro – prodotti che, nella maggior parte dei casi, avrebbero dovuto essere conservati a un severo regime di temperatura controllata.

Per fornirvi esempi più concreti, basti sapere che la temperatura di conservazione del mascarpone o dello yogurt non dovrebbe superare i 4 gradi Celsius, mentre le etichette di carne congelata riportavano addirittura un rigidissimo -18. Potrete dunque immaginare lo sgomento degli agenti quando, visualizzando il display collegato al termometro, hanno scoperto che la temperatura era di 10 gradi sopra lo zero: a questo punto i militari hanno proceduto a contestare le numerose violazioni, che spaziano dal mancato rispetto delle temperature atte alla conservazione al sovraccarico, passando anche per le inefficienze del veicolo – come la mancanza della carta di circolazione e dell’attestazione ATP. Complessivamente, il bilancio del sequestro amministrativo è di 320 chilogrammi – tutti poi distrutti a spese del trasgressore.