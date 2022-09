Roma, carne ammassata a terra e andata male: chiuso negozio di alimentari

di Luca Venturino 8 Settembre 2022

Carne comodamente abbandonata a terra, in mezzo alla polvere e alla sporcizia, e con ogni probabilità dimenticata da giorni – tanto che buona parte di essa aveva cominciato a marcire. No, non stiamo citando un romanzo di Stephen King, ma quanto effettivamente trovato dagli agenti della Polizia locale in un negozio di alimentari in quel di Montesacro, nel III Municipio di Roma. I militari erano entrati nell’attività commerciale in questione per effettuare un semplice controllo di routine per verificare che gli standard igienici fossero di fatto rispettati, ma sono rimasti immediatamente colpiti dal cattivo odore che aleggiava all’interno: dopo una breve ispezione, gli agenti di Polizia hanno rinvenuto, nel retro del negozio, carne bovine e di pollame in pessimo stato di conservazione, con pezzi appesi ai muri e altri invece gettati sul pavimento.

Fin dai primi secondi dall’ingresso, al di là del già sopracitato puzzo, gli agenti delle forze dell’ordine avevano notato come l’intero negozio, attrezzature comprese, fosse sporco: perfino gli stessi frigoriferi versavano in pessime condizioni, sporchi e con i prodotti alimentari mischiati tra loro. Proseguendo con le ispezioni, i vigili hanno poi trovato 60 chilogrammi di cibo privi delle obbligatorie informazioni circa la tracciabilità e la provenienza.

I poliziotti hanno infine disposto il sequestro di tutti gli alimenti, che sono poi stati distrutti in quanto non commestibili, e poi ordinato la chiusura immediata del negozio. Al titolare, per di più, è stata fatta una multa da circa 2400 euro.