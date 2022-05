Roma, chiusi 24 locali gestiti dalla ‘Ndrangheta: ecco la lista

di Luca Venturino 11 Maggio 2022

“Propaggine”: questo il nome in codice dell’operazione organizzata dalla direzione distrettuale antimafia di Roma, le cui ispezioni sono culminate con l’arresto di quarantatré presone e alla chiusura di ben ventiquattro locali distribuiti per la maggior parte nei territori nord della Capitale, in particolare nella zona di Primavalle. Bar, ristoranti, pasticcerie e pescherie che di fatto, secondo quanto emerso dalle indagini delle forze dell’ordine, erano gestite direttamente dalla ‘Ndrangheta.

Tali attività economiche erano riuscite nell’intento di mettere radici nel tessuto economico della Capitale grazie alla cooperazione con alcuni boss della criminalità organizzata romana (Spada e Fasciani in particolare), che si occupavano delle operazioni di recupero crediti e del costringere diversi imprenditori locali a cedere i propri terreni e le proprie attività economiche per prezzi irrisori.

Di seguito potrete trovare una lista parziale dei locali di Roma chiusi in seguito alla conclusione delle indagini della Direzione Investigativa Antimafia: