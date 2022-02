Roma, chiuso il Dar Bottarolo di Tor Marancia: non controllava i Green Pass

A Roma continuano i controlli della polizia sui ristoranti No Green Pass, che hanno portato alla chiusura del Dar Bottarolo di Tor Marancia.

di Luca Venturino 17 Febbraio 2022

Continuano i controlli effettuati dalle forze dell’ordine di Roma sui locali elencati da La Repubblica nell’inchiesta dei giorni scorsi: dopo il ristorante Da Fortunato al Pantheon, è finito nel mirino della Questura anche il Dar Bottarolo di Tor Marancia. Va detto che, proprio come nel primo caso, anche in questo le posizioni circa il Green Pass del gestore erano piuttosto risapute: l’azione degli agenti del commissariato Tor Carbone, dunque, non dovrebbero affatto sorprendere.

Al loro ingresso nel ristorante Der Bottarolo, infatti, le forze dell’ordine hanno immediatamente notato la mancanza della cartellonistica riguardante il limite massimo delle persone (chiaramente obbligatoria) e il mancato rispetto del distanziamento sociale. Nel corso delle identificazioni dei 32 clienti presenti, inoltre, hanno scovato tre persone prive della certificazione verde. Oltre a multare questi ultimi, gli agenti hanno sanzionato il gestore del ristorante per violazione della normativa anti Covid e ne hanno disposto la chiusura per cinque giorni.